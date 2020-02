«Via dall’Italia, avete il coronavirus»: a Roma un altro caso di minacce e aggressioni a cittadini cinesi (Di lunedì 10 febbraio 2020) «Andate via dall’Italia perché avete il coronavirus». E ancora «Vai a casa», «Vergogna». «A cinese de merda, vieni qua». Dopo il caso di Venezia e quello di Firenze, ancora un altro episodio di razzismo verso persone di origini cinesi collegato al virus. Questa volta succede a Roma, dove il 9 febbraio quattro cinesi, tra cui una donna incinta, sono state presi di mira mentre camminavano vicino a piazza dei Consoli, in zona Tuscolana. Tre ragazzi, probabilmente tutti minorenni, li hanno aggrediti prima con gli insulti e poi minacciandoli con il coccio di una bottiglia di vetro. L’intervento della polizia Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha fermato uno dei tre aggressori: gli altri sono riusciti a scappare. Nessuna conseguenza per le quattro persone di origine cinese. La donna incinta è stata portata in ospedale a scopo precauzionale per lo ... open.online

