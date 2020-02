Usa,a Buttigieg più delegati di Sanders

Nelle primarie democratiche per le presidenziali americane del 2020,Petebatte Bernienei caucus in Iowa per numero divinti: 14 a 12. Elizabeth Warren ne ottiene 8, Joe Biden 6 ed Amy Klobuchar uno. Lo ha reso noto il partito democratico dopo aver rivisto i risultati. L'ex sindaco di South Bend ha ottenuto il 26,25%, contro il 26,1% del senatore del Vermont. Seguono la senatrice del Massachusetts (18), l'ex vicepresidente Biden (15,8%) e la Klobuchar (12,3%).(Di lunedì 10 febbraio 2020)