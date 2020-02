Uccisa dal marito a 32 anni perché voleva lasciarlo: il dramma di Anna (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si delineano i contorni del caso di un uomo e una donna trovati morti in casa, il 6 febbraio scorso a Piossasco (Torino), e la dinamica tracciata finora dagli inquirenti rimanderebbe a un omicidio-suicidio. Ad agire, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato un 39enne che, geloso della moglie 32enne, l’avrebbe accoltellata alla gola per poi togliersi la vita. Uccisa dal marito per gelosia Sarebbe la gelosia il filo conduttore del dramma consumatosi in un appartamento di Piossasco, nel Torinese, nella notte tra il 5 e 6 febbraio scorsi. I corpi di un 39enne e una 32enne erano stati trovati dai carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti sulle urla provenienti dall’abitazione. Il caso sembra essersi delineato nei suoi tragici contorni: a morire per prima sarebbe stata la donna, moglie del presunto omicida-suicida. L’uomo l’avrebbe colpita con ... thesocialpost

