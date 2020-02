Trattativa, la difesa di Massimo Ciancimino chiede la prescrizione: “Non doversi procedere per l’accusa di calunnia a Gianni De Gennaro” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’accusa di aver calunniato Gianni De Gennaro si è prescritta. Per questo motivo la difesa di Massimo Ciancimino ha chiesto “non doversi procedere per avvenuta prescrizione” subentrata “già prima della sentenza di primo grado” per il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo. La richiesta è stata avanzata durante il processo di secondo grado sulla Trattativa tra Stato e mafia che si sta celebrando davanti alla corte d’assise d’appello di Palermo. Gli avvocati Claudia La Barbera e Roberto D’Agostino lo avevano già annunciato alla fine della scorsa udienza. E oggi hanno esplicitato la loro richiesta al Presidente della Corte d’assise d’Appello Angelo Pellino, sottolineando che la prescrizione sarebbe già subentrata “prima della sentenza di primo grado”. Ciancimino, che per motivi di salute non ha mai partecipato alle udienze, in primo grado, ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Trattativa, la difesa di Massimo Ciancimino chiede la prescrizione: “Non doversi procedere per l’accusa di calunni… - TutteLeNotizie : Trattativa, la difesa di Massimo Ciancimino chiede la prescrizione: “Non doversi procedere… -