Tablet in carica esplode: morti due bambini, avevano 1 e 4 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una tragica vicenda ha distrutto una famiglia nella città di Managua, in Nicaragua., secondo quanto riferisce La Prensa, un bambino di quattro anni e la sorella di un anno sono morti a causa di un incedio, generato dall’esplosione di un Tablet collegato alla corrente elettrica. I genitori sono devastati, nell’incendio hanno perso i loro unici due figli. Durante il funerale dei piccoli Jordan Caleb Obando e Alessandra Adelaid Obando, il padre, in lacrime, ha raccontato: «Ho perso i miei due figli, li ho persi, non mi è rimasto nulla». Tablet in carica esplode Secondo una prima ricostruzione i due bambini erano nella loro camera, quando all’improvviso il Tablet, rimasto collegato a una presa elettrica nella stanza adiacente si è surriscaldato ed è esploso causando il tragico incendio che ha portato alla morte dei piccoli. I due fratelli, sono stati salvati dalla fiamme ... notizie

