“Speranze finite”. Maria Vera è morta, il suo cadavere trovato così (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finite le speranze di ritrovare in vita Miriam Vera . La donna, 45 anni, è stata trovata da un escursionista nell’entroterra genovese all’interno della sua auto. A attirare l’uomo, la posizione dell’auto e il luogo inusuale dove era stata posteggiata. Subito dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia che indagano sulla scomparsa della donna. Sembra siano stati trovati elementi che farebbero pensare ad un suicidio. Lo scorso 27 gennaio la famiglia ha lanciato l’allarme dopo che la donna, diretta a trovare un’amica a Montebruno, non era più raggiungibile telefonicamente. L’allarme ha fatto scattare le ricerche e del caso si è occupata anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto”. Continua dopo la foto Purtroppo oggi il tragico epilogo della vicenda con il ritrovamento del corpo senza vita. Le indagini comunque accerteranno le cause del decesso escludendo ogni ... caffeinamagazine

