Simona Ventura silura la Rai: "Dovevo essere a Sanremo" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Serena Granato In un intervento rilasciato a La domenica Ventura, Simona Ventura ha rivelato un retroscena sul suo mancato ingaggio a Sanremo 2020 Si è appena conclusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus. Che è stata trasmessa su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio e continua a scatenare polemiche. Negli ultimi giorni si era vociferato che, tra le vallette ingaggiate a Sanremo 2020, sarebbe dovuta essere confermata anche Simona Ventura. Ad avvalorare il pettegolezzo in questione, è stata la diretta interessata. E lo ha fatto, in una confidenza registrata a favore di camera, nell'ultima puntata della sua trasmissione, La domenica Ventura. Questa domenica, in data 9 febbraio, la conduttrice originaria di Bentivoglio e classe 1965 si è, infatti, lasciata andare ad una confessione liberatoria. Nello studio del suo format, ha cioè confermato di essere ... ilgiornale

