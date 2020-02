Se non avessimo trasformato la Sampdoria nel Real Madrid (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per una settimana, una settimana da dio, abbiamo letto i giornali spagnoli. Marca, il Mundo Deportivo, il Pais. Abbracciati ad una crisi altrui, con la testa svuotata dal peso della nostra, a informarci su Messi e Abidal. Alimentando una speranza: “ce la possiamo fare, ce la giochiamo col Barcellona”. Era il Napoli che aveva eliminato la Lazio in Coppa Italia, battuto la Juventus al San Paolo, e vinto a Marassi con la Samp. E’ passata una settimana: il Barcellona ha vinto trascinato da Messi, e il Napoli ha perso in casa col Lecce. Una settimana, e abbiamo perso la testa, almeno quella. La danza tra un Napoli e l’altro, tra “l’unica squadra che ha battuto il Liverpool campione del mondo” e quella che perde al San Paolo da Bologna e Parma, tra quella che ferma la Juve di Sarri e quella che prende tre gol dal Lecce di Liverani, è più che altro una ... ilnapolista

