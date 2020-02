Sara Croce, numeri da vera Bonas sui social network (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’avvenente Sara Croce, celebre come la Bonas del programma televisivo Avanti un Altro sta accrescendo sempre di più la sua popolarità Sara Croce (Instagram – screenshot) Le belle donne si sa, non passano mai inosservato soprattutto quando riescono ad accedere all’affascinante mondo della televisione. Basta un’apparizione o una serata per entrare ufficialmente nell’elité. Il pubblico maschile sempre molto attento a queste dinamiche con un po’ di web searching trova subito tutte le informazioni inerenti alla nuova affascinante donna di turno. In tal senso non fa eccezione Sara Croce, che dallo scorso anno ne ha fatta di strada. La 21enne di Garlasco (paese noto per un importante caso di cronaca nera, quello di Chiara Poggi nel 2007) ha iniziato con la partecipazione a Miss Italia 2017, per poi fare ritorno in televisione ... chenews

