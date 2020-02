Salto con gli sci, Coppa del Mondo Bad Mitterndorf 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Archiviato il travagliato weekend di Willingen, il circuito maggiore di Salto con gli sci maschile si appresta a trasferirsi in Austria e più precisamente a Bad Mitterndorf, sede della quindicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020. L’impianto della Stiria ospiterà due gare individuali di volo su trampolino HS235, un primo antipasto di quello che avverrà a Planica tra meno di due mesi in occasione dei Mondiali di volo con gli sci. I riflettori saranno puntati sul padrone di casa austriaco Stefan Kraft, leader della generale con l’obiettivo di allungare nei confronti dei primi inseguitori Karl Geiger e Dawid Kubacki. Tutte le competizioni del fine settimana di Bad Mittendorf verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il calendario completo della prossima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto ... oasport

