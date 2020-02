Oscar a Parasite. Joaquin Phoenix e Renée Zellweger migliori attori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parasite di Bong Joon Ho vince il premio Oscar come miglior film. Per la prima volta nella storia vince un film non in lingua inglese. Alla produzione coreana anche la statuetta per il miglior film straniero e la miglior sceneggiatura.Joaquin Phoenix per Joker e Renée Zellweger per Judy, migliori attori. Brad Pitt e Laura Dern migliori attori non protagonisti per C’era una volta a... Hollywood e Storia di un matrimonio. Omaggiato dal palco ma sconfitto, Martin Scorsese e il suo The Irishman; tre statuette per il film bellico di Sam Mendes 1917: miglior fotografia, migliori effetti speciali e miglior montaggio sonoro. huffingtonpost

