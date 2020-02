Mancato spegnimento PC con Windows 7: spunta fuori un altro bug (Di lunedì 10 febbraio 2020) Windows 7 ha visto cessato il proprio supporto ufficiale da parte di Microsoft: questo significa, se fosse ancora necessario ribadirlo, che non riceverà più aggiornamenti, a meno di gravi malfunzionamenti nel breve periodo. Come riportato su uno dei forum ufficiali del produttore redmondiano, sarebbe stato scoperto un bug che impedisce lo spegnimento ed il riavvio dei computer con Windows 7, in quanto l'utente non disporrebbe delle autorizzazioni richieste per portare a termine i procedimenti. Un problema non di poco conto, che gli user più smanettoni hanno in parte risolto analizzando a fondo i Criteri di gruppo (alcuni suggeriscono perfino di disattivare i servizi di background di Adobe Creative Cloud, e più nel dettaglio 'Adobe Genuine Monitor Service', che ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento proprio qualche giorno fa). Dalle prime testimonianze sarebbe sufficiente ... optimaitalia

