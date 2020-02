Il Paradiso delle Signore Trame dal 10 al 14 febbraio 2020: Luciano scopre che Federico non è suo figlio! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le Trame della soap di Rai 1 per la seconda settimana del mese di febbraio, rivelano che Luciano si troverà a fare i conti con una sconcertante scoperta: Federico non è suo figlio! comingsoon

zazoomnews : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2020 - #PARADISO #DELLE #SIGNORE - andrea_ginevra : RT @Nunu82788242: Nel paradiso delle Signore io sono la Regina. - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate 17-21 febbraio 2020. Umberto è il padre di Federico… -