Il messaggio di Alex dritto al cuore dei beneventani: “Io non sono un virus” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Un esperimento sociale, superato a pieni voti dalla comunità beneventana. Alex è un sannita d’adozione, vive nel Sannio da più di 20 anni, passati a vivacizzare un commercio che vive un periodo certamente non felice. Il “cinese” (così ama annunciarsi) non visita la sua nazione natìa da anni, in silenzio e con sommo rammarico sta pagando l’epidemia virtuale del ‘coronavirus’. Il suo ristorante è mestamente chiuso, la sua attività commerciale, come altre di suoi connazionali, ha visto il fatturato subire un vero e proprio tracollo. Colpa di un virus che nel Sannio ha poco a che vedere. Ma l’informazione, la paura, l’inutile allarmismo ha spinto Alex a cercare il contatto con il suo popolo che lo ha adottato negli anni. Sabato pomeriggio, davanti la telecamera nascosta di Anteprima24, si è ... anteprima24

