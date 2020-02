Il Cda del Napoli si alza lo stipendio: aumenti record per i De Laurentiis (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aurelio De Laurentiis, i figli Edoardo, Luigi e Valentino, sua moglie Jacqueline e Andrea Chiavelli, possono esultare. Tornano a salire i compensi per gli amministratori del Napoli e come riporta il sito ‘Calcioefinanza’, il club azzurro, tra le big del nostro calcio, è quello che ha aumentato maggiormente “l’ingaggio” ai membri del Cda. “L’utile nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2019 ha permesso infatti alla società partenopea di alzare nuovamente i compensi del Consiglio d’Amministrazione, che hanno toccato quota 5 milioni dopo l’1,025 milioni distribuiti nell’esercizio 2018”. E se per Mertens e Callejon non si possono fare sforzi sull’ingaggio per trattenerli, a Edo e Chiavelli gli si alza lo stipendio come se fossero dei veri top-player. I compensi del Napoli, infatti, restano in casa, ... anteprima24

