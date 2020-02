Ha senso non stringersi la mano per proteggersi dal coronavirus? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono sempre più numerose le organizzazioni di meeting internazionali, eventi religiosi e sportivi che stanno raccomandando di evitare le strette di mano durante gli incontri, per ridurre il rischio di diffusione del nuovo coronavirus emerso in Cina. Le mani, infatti, possono essere veicolo di patologie infettive se contaminate. Ma ha davvero senso evitare questo gesto? fanpage

AndreaBricchi77 : Scusa @RealPiccinini, posso chiedere un commento sulla telecronaca di Trevisani e Adani? Perché io veramente non mi… - riotta : Suggerirei @pdnetwork @ItaliaViva di non rompere troppo presto i piatti perché da soli non vanno da nessuna parte.… - borghi_claudio : @MASSolid1 @Maryro71 @decet5 @Lidia_Undiemi @AlbertoBagnai Non è cattiveria, è normale buon senso. Volete dare una… -