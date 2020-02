Grande Fratello Vip, Elga Enardu: "Ho informazioni importanti. E' giusto che Serena sappia" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Elga Enardu, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per rispondere a tutti i fan della sorella e di Pago. L'ex tronista di 'Uomini e Donne vorrebbe entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip', per rivelare a Serena delle notizie che riguardano la sua famiglia, come la salute del papà. Ecco le parole della donna:Grande Fratello Vip, Elga Enardu: "Ho informazioni importanti. E' giusto che Serena sappia" 10 febbraio 2020 14:38. blogo

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: -