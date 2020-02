Giulia morta dopo diverse chiamate al 118. Policlinico Bari: “Arrivata in arresto cardiaco” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio ad aver provocato la morte di Giulia Mininni, 48enne di Bari deceduta la sera dell'8 febbraio dopo che, secondo la denuncia dei familiari, non avrebbe ottenuto cure efficaci. Il Policlinico ha reso noto anche che non risultano altri accessi della donna al pronto soccorso o in altri reparti nelle giornate precedenti. fanpage

Giulia_Giordy : RT @voidvalee: Joaquin Phoenix che vince l’Oscar e dopo va a mangiare un panino. Io morta vi giuro #oscars - zazoomnews : La piccola Giulia morta a 4 anni per morbillo: rinviati a giudizio sette medici - #piccola #Giulia #morta #morbillo: - baritoday : Da giorni con il mal di gola, chiama i soccorsi ma non viene ricoverata: muore donna. Aperta un'inchiesta… -