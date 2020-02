Fedez sulla Bibbia: "Uguale a Harry Potter e Signore degli Anelli" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Novella Toloni Nell'ultima puntata del podcast del rapper il tema della Bibbia ha infiammato la discussione e alcune dichiarazioni spiazzanti di Fedez e Luis Sal sono destinate a far discutere Sono destinate a far discutere le dichiarazioni fatte da Fedez nell'ultima puntata di "Muschio Selvaggio", il podcast che conduce insieme all'amico Luis Sal. La quinta puntata del programma in streaming ideato dal rapper è stata dedicata alla Bibbia e al suo contenuto, ma alcune affermazioni fatte da Fedez hanno attirato l'attenzione. Ospite del dibattito Mauro Biglino, saggista studioso di ebraico biblico e testi antichi, secondo il quale le traduzioni che abbiamo sulle nostre bibbie non sarebbero fedeli. "Il problema è far capire che non si possono costruire verità assolute partendo da un libro così - ha spiegato Biglino - Dopodiché, la Fede è un'altra cosa. Ognuno può credere a ... ilgiornale

EusapiaMaria : @italy_exit @magicaGrmente22 @Fedez È vero. Cresciuta ed educata da genitori atei. Invitavano Don Sandro a casa pe… - chiara64091096 : @Bettam8 @ChiaraFerragni @Fedez @ladyfacchinetti In linea generale sono d’accordo con te soprattutto sulla question… - tinosara32 : 'Da Belfagor a Fedez sulla spiaggia di Alassio' Luciana parlando di Achille Lauro che si è spogliato la prima sera… -