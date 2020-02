Ecco le modifiche chieste dall’Italia alla Libia sul memorandum (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il giorno dopo l’ufficialità della richiesta di modifiche sul memorandum inviata da Roma a Tripoli, ad emergere sono i dettagli relativi a ciò che il nostro paese ha chiesto ai libici per apportare quelle che il governo italiano chiama “migliorie” dell’accordo siglato tra i due paesi nel 2017. Due sembrano i pilastri fondamentali in tal senso: da un lato, l’invio di nuovi mezzi verso l’altra parte del Mediterraneo unito alla formazione da effettuare alle autorità locali mentre, dall’altro lato, si parla del ruolo che devono avere le agenzie dell’Onu presenti nel paese nordafricano. Elementi questi che sembrano convergere su quel rispetto dei diritti umani chiesto dall’Italia nel momento in cui, nello scorso mese di novembre, si è deciso di rinnovare il memorandum. L’accordo, è bene ricordarlo, il 2 febbraio scorso è stato ... it.insideover

MaMaurizi9 : RT @StartMagNews: Tutte le contraddizioni fra annunci di Conte sulle modifiche al #Mes e conclusioni dell’Eurogruppo sul Meccanismo Europeo… - Annalis04484378 : - INarratore : RT @Teresat14547770: Niente confische e multe bluff. Ecco il regalo del governo alle ong Da Discover su Google -