Ecco come Netanyahu vuole annettere i territori occupati (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in un comunicato le intenzioni di Israele di annettere i territori occupati della Cisgiordania, nonostante il rallentamento degli ultimi giorni. Il piano di annessione è attualmente sul tavolo dei funzionari israeliani e verrà completato nell’arco di pochi giorni, secondo quanto riferito dal governo di Tel Aviv. Nel quadro finale, in ogni caso comprenderà i territori adiacenti al fiume Giordano – fondamentali anche sotto il profilo della storia ebraica – e tutte le zone attualmente occupate dagli insediamenti israeliani, nonostante le rivalse sui territori delle autorità palestinesi. La soluzione proposta dal piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump ed accettato da Netanyahu non ha però trovato il riscontro delle autorità palestinesi, che sostengono come i confini andrebbero riportati a quelli antecedenti ... it.insideover

