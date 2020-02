Domenica In: Lamborghini non si presenta. Lucarelli: “Non ha talento” (Di lunedì 10 febbraio 2020) È finito Sanremo, ma ovviamente gli strascichi dell’edizione continuano a farsi sentire. Elettra Lamborghini è al centro di una polemica per il suo forfait dato a Domenica In. La cantante non si sarebbe presentata, fuggendo da dietro le quinte poco prima di andare in onda e lasciando il programma di Mara Venier nel caos. Selvaggia Lucarelli, presente in trasmissione, non perdona però l’atto di codardia a Elettra Lamborghini, attaccandola ferocemente: Ci dicono che la Lamborghini, Elettra Lamborghini, fosse attesa qui dieci minuti fa. Tutti noi l’abbiamo vista dietro le quinte, era vestita con un completo tutto d’oro e pare che fosse pronta a salire sul palco. Eppure a quanto pare se n’è andata, ha abbandonato l’Ariston perché, a quanto pare, c’ero io. So di poter risultare antipatica, ma Elettra Lamborghini dovrebbe capire che la chiave di tutto è il confronto. Se si decide ... velvetgossip

