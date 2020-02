Capri, auto blocca la strada ai soccorsi: donna portata in barella all’eliporto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCapri (Na) – Il personale del 118 di AnaCapri mentre era in servizio per trasportare un donna all’eliporto di Damecuta è stato costretto a fermarsi. Il motivo è dovuto ad un’auto che bloccava la via d’accesso per l’eliporto. La donna, che doveva raggiungere un ospedale napoletano, è stata così trasportata in barella per gli ultimi 200 metri. Solo in seguito è stata imbarcata sull’eliambulanza. L’evento si è registrato intorno alle 19 di ieri, domenica 9 febbraio, quando i sanitari dell’ospedale Capilupi hanno attivato il C.O.R.E. (Centro operativo dei trasferimenti regionali) per trasportare l’isolana affetta da una grave patologia sulla terra ferma. L'articolo Capri, auto blocca la strada ai soccorsi: donna portata in barella all’eliporto proviene da Anteprima24.it. anteprima24

