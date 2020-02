Bombe alla crema fritte o al forno ricetta semplice e veloce (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bomboloni alla crema o Bombe alla crema fatte in casa, ricetta facile. Facciamo i bomboloni fritti e ripieni come al bar per una colazione super! Dolci alla crema tradizionali amati in tutta Italia, con alcune varianti… un po’ di pazienza per la lievitazione e otterremo dei dolci strepitosi! Ingredienti bomboloni alla crema 200ml di latte tiepido 20g di lievito di birra 60g di zucchero 75g di olio di semi di girasole 2 uova la buccia grattugiata di mezza arancia una bustina di vanillina 550g di farina metà 00 metà manitoba PROCEDIMENTO In una ciotola capiente versiamo il latte tiepido e sbricioliamo 20g di lievito di birra. Mescoliamo bene e facciamo sciogliere, quindi aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi di girasole, 2 uova, la buccia grattugiata di mezza arancia e una bustina di vanillina. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo la farina poco alla volta fino ... velvetgossip

