Assocamerestero-Imit, intesa per promuovere l’export delle Pmi (Di lunedì 10 febbraio 2020) A partire da oggi i manager per l’internazionalizzazione potranno contare sull’alleanza con la rete delle Camere di commercio italiane all’Estero. Questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra Gian Domenico Auricchio, presidente di Assocamerestero – l’associazione di cui fanno parte le 79 Camere di Commercio Italiane all’Estero (Ccie) e Unioncamere – e Andrea Bonardi, Presidente di Imit – Italian managers for international trade (Associazione italiana manager per l’internazionalizzazione). In questi primi due anni di vita Imit, l’associazione di Confcommercio che raggruppa oltre 100 manager del business internazionale, ha già fatto molti passi per avvantaggiare i propri professionisti nel difficile lavoro di posizionare all’estero le imprese. La partnership con le Ccie permetterà ai soci Imit di accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove relazioni di business oltreconfine: oltre ... ildenaro

