Anticipazioni Amici di Maria De Filippi, allieva bocciata? Cos'è successo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amici di Maria De Filippi, Francesca eliminata all'esame di sbarramento? La corsa al serale, per gli allievi di Amici 19, si avvia quasi alla conclusione. Tra poco, dovranno essere assegnate le ultime maglie verdi e completare così la classe che andrà al serale. Per questo continuano gli esami di sbarramento che, in caso di voti negativi dalla maggioranza dei professori, vedono l'allievo esaminato abbandonare il programma. Quello che è successo a Francesca Sarasso, secondo quanto riportato dalla fanpage "Amici News". Una ragazza ha segnalato di aver visto la cantante fuori dagli studi Mediaset, con le valigie in mano! La Sarasso era stata tra le ultime ad entrare nelle scuola di Amici di Maria De Filippi, appena poche puntate fa, vincendo contro l'ex allievo Michelangelo Vizzini. Sembrerebbe adesso che la cantante, che più volte aveva lamentato le poche ...

