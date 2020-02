Vittorio Feltri sul disastro ferroviario a Lodi: "Non è tutta colpa degli operai" (Di domenica 9 febbraio 2020) La notizia è sorprendente anche se ormai nota. Cinque operai delle ferrovie sono indagati per la sciagura avvenuta lungo i binari dell' Alta velocità nei pressi di Lodi. Un incidente in cui sono morti i due macchinisti e vari passeggeri sono rimasti feriti. Ovvio che la magistratura dovesse interven liberoquotidiano

carlogabardini : Se si può chiudere alle 6 del mattino del giorno successivo comunque fa il 50% anche se il festival è presentato da… - welikeduel : Come è stato isolato il coronavirus secondo Vittorio Feltri #propagandalive @makkox - tvdellosport : ??| Lo sfogo di #Commisso? ?? Questo il pensiero del Direttore di #Libero Vittorio #Feltri! ???? #Sportitalia -