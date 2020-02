Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 13:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA USCITA APPIA SEMPRE CODE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA OSTIA ANTICA E SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALEFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA TUTTO IN DIREZIONE OSTIA ANCORA DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE, AL MOMENTO STRADA CHIUSA NEI DUE SENSI A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA SI CONSIGLIA PERCORSI ALTERNATIVI TROVIAMO CODE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO E SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ALBANO E ARICCIA INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA ... romadailynews

