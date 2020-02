Valentino Rossi, MotoGP: “Un buon Test, ma vedremo su altre piste. Vinales e Rins mi sono sembrati i migliori, Ducati in difficoltà” (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentino Rossi ha concluso al quinto posto la terza giornata di Test MotoGP a Sepang, il Dottore ha chiuso a meno di due decimi dal leader Fabio Quartararo e ha confermato il percorso di crescita intrapreso in Malesia. Il nove volte Campione del Mondo si è migliorato progressivamente nel corso del weekend e oggi può ritenersi ampiamente soddisfatto per quanto fatto in sella alla sua Yamaha. Il quasi 41enne (spegnerà le candeline tra sette giorni) ha fatto un punto della situazione: “Il bilancio è positivo. Abbiamo provato molte cose e abbiamo lavorato bene. Ho fatto un buon giro veloce, per la prima volta ho girato in 1:58 e ho chiuso nella top 5. Anche il ritmo è buono, è stato un buon Test ma c’è molto lavoro da fare: alcune cose si sono dimostrate buone, altre meno“. Il centauro di Tavullia ha analizzato le caratteristiche della sua moto: “Mi aspettavo di ... oasport

