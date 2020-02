Una mascherina per il Pil (Di domenica 9 febbraio 2020) Oltre l’influenza, la febbre. Quella che mette a rischio l’economia italiana. Il coronavirus si spinge più in là dell’emergenza sanitaria. E allora il governo, per volere del premier Giuseppe Conte, convoca un vertice interministeriale, fissandolo per lunedì mattina. L’ombra lunga dell’economia preoccupa più del virus. Perché l’effetto contagio sui conti dello Stato potrebbe essere devastante. E allora che fare? Come reagire? Ecco, ora che il protocollo è ben instradato tra controlli massicci negli aeroporti e misure sanitarie a tutti i livelli, ora che sono stati chiusi tutti i volo per e dalla Cina, ora che le misure precauzionali disposte dal ministero della Sanità sembrano dare ragione all’azione dell’esecutivo, tocca passare alla fase due.Quando scoccheranno le 10 e 30 di domattina, ... huffingtonpost

ThomasR77068498 : RT @PresMoratti: A che livello è la vostra incazzatura su una scala da 1 a “vi mando in Cina senza mascherina” ? #InterMilan - CaressaGiovanni : Una mascherina per il Pil - PresMoratti : A che livello è la vostra incazzatura su una scala da 1 a “vi mando in Cina senza mascherina” ? #InterMilan -