Sanremo 2020 | baci al Festival | da Achille Lauro a Myss Keta

I ragazzi che si amano si baciano in piedi. Al Festival di Sanremo si baciano, invece, un po' tutti. Chi per provocazione, chi per gioco e chi banalmente per amore. Nella storia dell'Ariston c'è stata Maria De Filippi che ha preso per il mento Keanu Reeves, e ha poi ricevuto un bacio da Robbie Williams. Luciana Littizzetto, invece, ha baciato più volte Pippo Baudo nel 2003 come nel 2013. Nel 2011 Monica Bellucci aveva appoggiato le sue labbra su quelle di Gianni Morandi. Indimenticabile il bacio di Roberto Benigni all'allora compagna, la bellissima (e altissima) Olimpia Carlisi, co-conduttrice ...

