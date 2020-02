Milan, Pioli: «Nostra miglior prestazione. L’Inter è diventata piccola» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato la sconfitta subita nel derby contro l’Inter: «Con un po’ di attenzione in più…» Stefano Pioli ha commentato la sconfitta nel derby contro l’Inter: «Il primo tempo è nato dalla strategia che abbiamo preparato durante la settimana. L’Inter ha visto un avversario superiore ed è diventata piccola, poi però è riuscita a cambiare la partita in pochi minuti». «Sono stati più ordinati e attenti, ma hanno avuto un pizzico di fortuna in più. miglior prestazione del Milan in questa stagione. Con un po’ di attenzione in più saremmo qui a parlare di un’altra gara. Sono convinto della qualità della mia squadra, ma dobbiamo correggere alcune disattenzione», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

capuanogio : Il #Milan è durato solo un tempo e si è sciolto sul gol di #Brozovic che ha riaperto la partita. #Ibrahimovic immen… - TMit_news : Rangnick, vicinissima la firma col Milan. Ricorprirà un doppio ruolo - Maxbellocco3 : RT @Maxbellocco3: #InterMilan Milan: 1°tempo,non credo ai miei occhi, ma così sta giocando, è una squadra stellare, Pioli ha trovato la fo… -