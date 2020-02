Milan, Ibrahimovic: «Inter? Non l’ho vista da secondo posto» (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha commentato la sconfitta incassata nel derby contro l’Inter di Conte Zlatan Ibrahimovic ha commentato la sconfitta nel derby contro l’Inter: «Il primo tempo è stato perfetto, il secondo no contrario. La squadra ha perso fiducia dopo aver subito il gol del pareggio». «Clima nello spogliatoio? Quando perdi è difficile, soprattutto dopo un derby. Ma giovedì c’è un’altra partita. È mancata un po’ di esperienza, bisogna saper gestire un 2-0. L’Inter? Nel primo tempo non l’ho vista da secondo posto, mi aspettavo di più», ha concluso l’attaccante del Milan ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

