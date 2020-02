Loredana Lecciso: "Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020? Unita all'applauso dell'Ariston" (video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Loredana Lecciso, ospite di 'Live non è la d'Urso', di domenica 9 febbraio 2020, ha commentato, per la prima volta, la partecipazione di Al Bano e Romina Power al 'Festival di Sanremo' durante la prima serata di martedì 4 febbraio 2020 (Qui, il video). Il duo canoro ha cantato un mix dei loro successi e il nuovo singolo, 'Raccogli l'attimo', scritto da Cristiano Malgioglio e pubblicato a 25 anni dall'ultimo inedito:Loredana Lecciso: "Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020? Unita all'applauso dell'Ariston" (video) 09 febbraio 2020 22:41. blogo

