Liverani: “La Champions per il Napoli? Ora è abbastanza difficile perché le altre hanno un buon passo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo, l’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa. Non c’era modo migliore per festeggiare la centesima panchina con il Lecce “Vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato che viveva anche un grande momento. Questo mi trasmette grandi sensazioni dopo la gara di oggi”. Cosa ha pensato dopo il gol dell’1-1? “Abbiamo preso un gol ingenuo, addirittura in contropiede del Napoli. Questo la dice lunga sulla nostra filosofia. La squadra dopo quel gol si è subito ricompattata e siamo riusciti a trovare la rete del 2-1, poi è arrivato il 3-1 che è un gioiello di Mancosu. Sul gol del 3-2 c’è stato un calo di concentrazione che non voglio più vedere”. Quali sono gli obiettivi? “Noi restiamo concentrati sul nostro cammino. Se il Napoli avesse vinto si sarebbe ... ilnapolista

