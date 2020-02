LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: Federica Brignone per avvicinare Mikaela Shiffrin e giocarsi la Coppa di specialità (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperG Quando torna Mikaela Shiffrin? – L’analisi su Federica Brignone – Federica Brignone può credere alla Coppa del Mondo? – Le dichiarazioni di Sofia Goggia – Le parole di Federica Brignone – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del SuperG di ieri – Le pagelle di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Siamo pronti per una gara dalla quale le sciatrici azzurre vogliono estrarre il massimo, in una specialità nella quale hanno saputo dominare in questa stagione. Dopo la vittoria della padrona di casa Viktoria Rebensburg in discesa, oggi tutto viene rimesso in palio, con l’Italia che propone numerose frecce al proprio arco. Su tutte, ... oasport

