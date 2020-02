LIVE Inter-Milan 3-2, Serie A in DIRETTA: Eriksen prende la traversa su punizione! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Fuori Candreva e dentro Moses per l’Inter. 83′ traversa di Eriksen su punizione dai 33 metri! 82′ Fuori Castillejo per Leao nel Milan. 80′ Giallo per Conti che sgambetta Eriksen a centrocampo. 78′ Brozovic ci prova da fuori area, para facilmente Donnarumma. 76′ L’Inter è totalmente un altra squadra in questo secondo tempo, aggressiva e precisa. 74′ Fuori Sanchez e dentro Eriksen per l’Inter. 72′ Gooooooooooooooooooool, De Vrijjjjjjjjjjjjjj, di testa impatta il derby spedendo la palla sul secondo palo, Inter-Milan 3-2. 70′ Lukaku a giro con una deviazione per poco non trova l’incrocio dei pali. 68′ Rebic mette a sedere due giocatori con una finta ma il suo tiro successivo viene deviato da De Vrij. 66′ Ibrahimovic su punizione dai 35 metri ... oasport

fcin1908it : LIVE #InterMilan 3-2 80' TRAVERSA PAZZESCA DI ERIKSEN SU PUNIZIONE DA DISTANZA ASSURDA! - calciomercatoit : ??79' - Sostituzione #Milan: esce #Castillejo, entra #Leao. Per l'#Inter fuori #Candreva, dentro #Moses ???… - zazoomblog : LIVE Inter-Milan 3-2 Serie A in DIRETTA: De Vrij di testa porta avanti i nerazzurri! - #Inter-Milan #Serie… -