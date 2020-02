Live Inter-Milan 0-1: Padelli esce a vuoto e Rebic mette dentro facile (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23esima giornata di Serie A: a San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I... ilmattino

fcin1908it : LIVE #InterMilan 0-2 FINE PRIMO TEMPO. Prima frazione disastrosa dell'Inter. Rossoneri avanti di due gol, nerazzurr… - fcin1908it : LIVE #InterMilan 0-2 45' GOL MILAN. Calcio d'angolo, sponda di Kessie e Ibrahimovic batte Padelli. Notte fonda per… - zazoomblog : Inter Milan 0-0 LIVE: partiti inizia il derby numero 172 - #Inter #Milan #LIVE: #partiti #inizia… -