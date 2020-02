La storia dei mille euro in più per la giunta leghista del Piemonte (Di domenica 9 febbraio 2020) Ieri abbiamo raccontato che il capogruppo della Lega in Piemonte Alberto Preioni ha presentato un progetto di legge che avrà l’effetto di alzare di mille euro al mese lo stipendio degli assessori della giunta leghista guidata da Alberto Cirio. Oggi Repubblica Torino dettaglia meglio i termini della proposta al grido di “Sacrosanto, ce lo meritiamo”. mille euro in più per la giunta leghista del Piemonte La proposta prevede di far tornare in busta i mille euro decurtati a chi utilizza auto e autista: attualmente 3500 euro è la quota di rimborsi spese che presidente e assessori possono chiedere se scelgono di usare la propria auto. Dal 2012 in poi per chi utilizza la vettura di servizio (con autista) questa voce si riduce e cala fino a toccare i 1.200 e i 1.700 euro. All’epoca, sull’onda di Rimborsopoli, si decise che chi, nella giunta e nell’ufficio di ... nextquotidiano

