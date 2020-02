Coronavirus, atterrato in Gran Bretagna il volo con 8 italiani a bordo. 70 contagi sulla nave giapponese in quarantena (Di domenica 9 febbraio 2020) Neanche stavolta è riuscito a partire il diciassette di Grado, in provincia di Gorizia, bloccato a Wuhan: come la scorsa settimana, qualche linea di febbre gli ha impedito di salire sull’aero inglese che ha riportato a casa duecento europei, tra cui nove italiani. Il volo è atterrato questa mattina a Brize Norton, nell’Oxfordshire. Alla base inglese un volo organizzato dal COI-Difesa attende gli italiani, che, dopo un primo screening sanitario, verranno imbarcati per tornare in Italia. L’arrivo a Pratica di Mare è previsto per l’una circa. Intanto continua a salire il numero delle vittime, anche se rallentano i contagi: 803 morti in Cina, più di quelli causati dalla Sars in tutto il mondo nel 2002-2003. Fuori dai confini cinesi, il Paese più colpito è il Giappone, con 96 casi accertati, di cui 70 a bordo della nave da crociera “Diamond Princess”, da giorni ... ilfattoquotidiano

