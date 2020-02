Belen Rodriguez bollente, il body trasparente mostra più del dovuto (FOTO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Nuova campagna pubblicitaria per Belen La show girl argentina non è di certo una di quelle donne che ha vergogna di mettersi in mostra e sopratutto di far vedere le sue forme. In uno dei suoi ultimi scatti postati su Instagram, dove sta presentato la nuova collezione di lingerie Jadea, Belen Rodriguez si è davvero superata mettendo in evidenza il suo corpo perfetto e non solo. Belen Rodriguez manda in delirio i fan con uno scatto bollente In body intimo trasparente, di un color azzurro particolarmente aderente, Belen Rodrguez ha mandato in delirio i followers, eccitati davanti alle sue forme perfette. Sensuale tra le statue, la moglie di Stefano De Martino posa seduta su una scala per una pubblicità di intimo. Da anni,infatti, è la testimone ufficiale di Jadea, noto marchio italiano. Belen nella FOTO in questione si è mostrata diversa dal solito con un look totalmente nuovo. Sembra che ... kontrokultura

