Virus Cina | Salvini | ‘dopo stop da ministero a studenti scuse a governatori Lega’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – 'Anche il ministero alla fine ha deciso: niente scuola per gli studenti di ritorno dalla Cina, che possono stare a casa giustificati. I governatori della Lega, insultati da qualche fesso di sinistra per giorni, allora avevano ragione e aspettano le scuse di chi li ha accusati di allarmismo è razzismo: prevenire è meglio che curare". Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

