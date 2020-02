Toni: «Juve favorita, ma attenzione al Verona» (Di sabato 8 febbraio 2020) Luca Toni, campione del mondo nel 2006 con l’Italia ed ex di Juve e Verona, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Un ex di lusso, che ha vestito le maglie di Hellas Verona e Juventus. Luca Toni, campione del mondo in Germania con la nazionale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il match di questa sera: «L’arrivo di Conte cambiò tutto, io non rientravo nei suoi piani e non giocai neanche un minuto. Ci sta, l’allenatore ha diritto di fare determinate scelte e Conte tra l’altro ha dimostrato di essere un grande tecnico». HELLAS Verona JuveNTUS – «La Juve è chiaramente favorita ma deve stare attenta. Verona squadra rivelazione. Merito della società che ha scelto Juric. Lui è un figlio di Gasperini e il Verona infatti ha un gioco simile a quello dell’Atalanta». RISCHI – «Le Juve deve segnare il prima possibile ... calcionews24

