The Thicket | nel cast Sophia Lillis e Noomi Rapace (Di sabato 8 febbraio 2020) Le attrici Sophia Lillis e Noomi Rapace saranno le protagoniste insieme a Charlie Plummer del thriller The Thicket, diretto da Elliot Lester. Il sito autorevole Deadline ha reso noto che le attrici Sophia Lillis, Noomi Rapace e l’attore Charlie Plummer sono entrati ufficialmente a far parte del cast del film The Thicket. Il progetto dopo … L'articolo The Thicket nel cast Sophia Lillis e Noomi Rapace proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

3cinematographe : #SophiaLillis, #NoomiRapace e #CharliePlummer sono le ultime tre aggiunte al cast del thriller The Thicket -