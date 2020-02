Padova, prosciolto l’autista dello scuolabus che si ribaltò ad Arquà Petrarca: “Aiutò i bambini e non scappò” (Di sabato 8 febbraio 2020) Era stato arrestato il 17 maggio dopo il ribaltamento dello scuolabus con a bordo 13 alunni delle scuole elementari e medie che stava riportando a casa. Ora il conducente del mezzo, un autista rumeno di 51 anni, dipendente di un’impresa di trasporti privata, è stato scagionato dall’accusa di omesso soccorso. Deniss Panduru fu il protagonista di un fatto di cronaca nel maggio scorso fece il giro d’Italia in poche ore, complici le immagini del mezzo con le ruote all’aria, adagiato su una fiancata in un tornante ad Arquà Petrarca, lungo la strada dei Colli in provincia di Padova. Il pulmino si rovesciò e il conducente, evidentemente sotto choc, fu rintracciato a qualche chilometro di distanza più di un’ora dopo, mentre si allontanava a piedi dal luogo dell’incidente. Erano così scattati gli arresti per omissione di soccorso. Su questo punto, però, il ... ilfattoquotidiano

