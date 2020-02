Napoli Lecce, i convocati di Gattuso: torna Fabian Ruiz (Di sabato 8 febbraio 2020) Gennaro Gattuso ha convocato 22 giocatori in vista del match di domani al San Paolo contro il Lecce Gennaro Gattuso ha convocato 22 giocatori per il match di domani pomeriggio contro il Lecce al San Paolo. torna Fabian Ruiz, ancora out Ghoulam. Ecco l’elenco completo. Portieri: Karnezis, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Centrocampisti: Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano Leggi su Calcionews24.com calcionews24

