Montemarano, malore fatale per un 35enne di Nusco (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontemarano (AV) – malore fatale per un 35enne di Nusco. Il dramma nella tarda serata di ieri. Il giovane si è accasciato al suolo, nei pressi di un esercizio pubblico sito alla Frazione Ponteromito. Vano il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’obitorio dell’ospedale “Moscati”. Accertamenti in corso. L'articolo Montemarano, malore fatale per un 35enne di Nusco proviene da Anteprima24.it. anteprima24

