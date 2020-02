Milano, ragazzo di 29 anni minacciato sul bus con la pistola: “Negro di mer..” (Di sabato 8 febbraio 2020) Momenti di paura su un autobus di Atm della linea 95 a Milano: un ragazzo di 29 anni di origine eritrea è stato insultato e minacciato da due donne, una delle quali ha estratto una pistola e l'ha puntata contro il giovane. Le due donne sono riuscite a fuggire, mentre l'arma si è rivelata essere una scacciacani modificata e senza tappo rosso. fanpage

