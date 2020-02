Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi (Di sabato 8 febbraio 2020) Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi in un incidente avvenuto ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Incidente mortale nella notte nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un’auto con a bordo 5 ragazzi – secondo quanto riferito in queste ore dall’Ansa – si sarebbe schiantata contro un … L'articolo Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi proviene da www.inews24.it. inews24

