Lolli: «Il nostro calcio è mosso da interessi personali e così non si cresce» (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Lolli, sottosegretario allo Sport nel Governo Prodi (2006-2008) che ha contribuito alla formulazione della Legge che disciplina la suddivisione dei ricavi da diritti tv tra le squadre di Serie A. Avevano un progetto, quello di dare una mossa al sistema calcio italiano, ma 12 anni dopo è chiaro che qualcosa non ha funzionato «Il nostro calcio è mosso da interessi personali e così non si cresce. Sa cosa manca in Italia? Una visione. Si ragiona oggi per domani, pensando a intascare e basta. Siamo al Medioevo rispetto a Inghilterra o Germania. Non capiamo che se un sistema è forte ci sono più ricavi per tutti» Alcuni presidenti – come De Laurentiis – ritengono che la legge Melandri blocchi il nostro calcio. «Intanto abbiamo portato i ricavi da 7-800 mila euro a 1,2 milioni di euro. Ci siamo scontrati con le società più potenti, ... ilnapolista

